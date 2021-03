Napoli, musicista di strada suona senza mascherina e aggredisce gli agenti: denunciato

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, via Partenope e piazza Plebiscito, gli agenti del commissariato San Ferdinando, i militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza e personale della polizia locale hanno identificato 172 persone sanzionandone sei per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Niente mascherina, 127 multe a Napoli nel fine settimana. Chiusa una... IL LOCKDOWN Napoli, assembramenti in strada e appelli ignorati: «A casa si... L'EMERGENZA Assalto al monte Faito: domenica ​con pic-nic in barba a ogni regola

Inoltre, nella stessa giornata, su disposizione della centrale operativa i poliziotti sono intervenuti in piazza Trieste e Trento, in supporto a personale della polizia locale, per la segnalazione di un musicista di strada che intratteneva numerose persone assembrate.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno controllato l’uomo che ha iniziato ad insultarli e ad inveire contro di loro fino a quando è stato bloccato.

M.D., 56enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato altresì sanzionato dagli agenti della polizia locale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privo della mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA