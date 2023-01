Napoli, disoccupati in corteo: botti esplosi davanti alla Questura

In corteo a Napoli i disoccupati del movimento 7 Novembre e del Cantiere Scampia. Davanti alla sede della Questura hanno fatto esplodere una batteria di fuochi artificiali per protestare «contro la repressione e le perquisizioni ad iscritti ai movimenti di senza lavoro».

Ora sono davanti alla sede del Consiglio comunale in via Verdi, con il palazzo protetto dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Uno striscione è stato esposto su un lato del Teatro San Carlo con la scritta Senza salario, nessuna pace.