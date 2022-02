Napoli, donna trovata morta in casa: arrestato il figlio

Un giovane di nazionalità srilankese è in carcere per l'omicidio della madre, trovata morta in un appartamento al piano terra in vico Paradiso alla Salute, nel quartiere Materdei, lo scorso 14 febbraio dagli agenti del Commissariato Dante. Il corpo della donna, trovato in camera da letto, presentava ematomi al volto.

Nello stesso appartamento era presente anche il figlio. Gli investigatori hanno ascoltato i parenti della donna, tra questi il figlio: nel corso dell'interrogatorio di quest'ultimo è emerso che il giovane aveva avuto una lite con la madre e nel corso della stessa l'avrebbe colpita ripetutamente al volto. Sulla base degli elementi emersi, è stato emesso un decreto di fermo per omicidio. Il 16 febbraio il fermo è stato convalidato dal gip che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.