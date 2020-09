Napoli, algerino con mezzo chilo di hashish: arrestato al Vasto dalla polizia

Un immigrato algerino nascondeva in casa circa mezzo chilo di hashish. L'uomo, Nabil Khennochi, di 37 anni, già denunciato in passato ed irregolare sui territorio italiano, è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Palermo dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. Era in possesso di 360 euro.

LEGGI ANCHE Spaccio di droga a Boscotrecase, arrestato pusher

I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione in corso Meridionale dove, con il supporto di Kira, unità cinofila antidroga dell'ufficio prevenzione generale, e qui hanno trovato, nascosti nel forno della cucina, 5 panetti di hashish del peso complessivo di circa 500 grammi, 3 coltelli e materiale per il confezionamento della droga. L' algerino è stato arrestgato per detenzione ai fini di spaccio di droga e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA