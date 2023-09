Napoli, spacciatore 61enne di eroina ​arrestato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore, trovato in possesso di 3 involucri di eroina del peso di circa 3,5 grammi e 105 euro e l’acquirente che aveva tra le mani un involucro della stessa droga di circa 0,5 grammi.

Un 61enne di origini keniane con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.