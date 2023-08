Napoli, Emergency a Ponticelli: 4000 prestazioni in sei mesi

1300 accessi e più di 4000 prestazioni sanitarie negli ultimi sei mesi. Sono questi i numeri registrati dall’ambulatorio di Emergency nel cuore di Ponticelli.

A distanza di 8 anni dalla sua apertura, nel 2015, il presidio dell’associazione umanitaria fondata da Gino Strada si consolida come un punto di riferimento per il rione.

Qui quotidianamente arrivano pazienti di tutte l’età e di tutte le nazionalità per chiedere e soprattutto per ottenere gratuitamente servizi di medicina di base e specialistica nonché informazioni e consigli utili per agevolare l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

Una linea d’azione che rispecchia a pieno i valori dell’ONG, da sempre fermamente convita che l’assistenza sanitaria gratuita e di qualità sia uno dei diritti inalienabili dell’uomo.

Forti di questa convinzione, ogni giorno nella struttura operano medici, infermieri, mediatori culturali, psicologi e volontari pronti ad accogliere con gentilezza e professionalità chiunque si presenti alla loro porta.

«Io mi sono rivolto all’ambulatorio di Ponticelli – racconta Otello, un paziente della struttura – dopo che all’ospedale non sono riuscito a curare una ferita al braccio a causa dei tempi d’attesa troppo lunghi.

Qui ho trovato gente squisita e professionale».

Tra i tanti pazienti che assiste l’ambulatorio non solo napoletani del quartiere, ma anche chiunque necessiti di cure o assistenza: persone in condizioni d’indigenza, anziani, bimbi e stranieri.

«Sono passate tante storie nei nostri ambulatori. Qualcuna ti resta attacca perché alcune volte perdi, altre nascono storie a lieto fine – spiega Crescenzo Caiazza, da 7 anni infermiere di Emergency – Ricordo la storia di un bambino senegalese con una cardiopatia. Ricevuta la segnalazione dello zio, un ambulante di via Firenze, siamo riusciti a fare da ponte con il “Salam Center”, il centro di cardiochirurgia di Emergency in Sudan. In quel caso Napoli è stata un collegamento grazie al quale si è riusciti a garantire al bimbo una nuova valvola per cuore. Adesso quel bambino ha una vita normale».

L’ambulatorio è aperto con orario continuato dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Sono disponibili 3 fasce orarie per il servizio navetta con stazionamento in Via Firenze: ore 10, 12.30 e 14.30.

L’associazione sarà impegnata dal 1 al 3 settembre per la terza edizione di “Emergency Festival” quest’anno dedicata al tema del “Confine”.