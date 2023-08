Napoli Est, arrestato spacciatore con 50 grammi di marijuana

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno notato che, nei pressi dell’ingresso di uno stabile di via dell’Alveo Artificiale, vi era un frequente via vai di persone. Il servizio di osservazione ha trovato positivo riscontro quando i poliziotti hanno visto uscire dall’edificio due persone che, alla loro vista, hanno tentato invano la fuga essendo state raggiunte e bloccate.

Gli operatori hanno rinvenuto indosso ad uno di essi 31 involucri di marijuana del peso di 50 grammi circa e 305 euro; per tale motivo, il predetto, un 33enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti. L’altro uomo invece, è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana di circa 0,65 grammi e, pertanto, sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.