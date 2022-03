Napoli Est, sprofonda via Pietrarsa: lavori per tutta la settimana

Si lavora incessantemente in via Pietrarsa - a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli - interessata dall'importante sprofondamento della carreggiata emerso lo scorso 15 marzo dopo le segnalazioni dei residenti ai vigili del fuoco.



Alcuni basoli erano già crollati ed altri risultavano in pericolo di cedimento. Quindi, la strada - che permette l'accesso alla museo ferroviario di Pietrarsa e alla stazione ferroviaria 'Pietrarsa - San Giorgio A Cremano' - è stata interrotta con urgenza al passaggio dei veicoli e dei pedoni. La circostanza ha fatto attivare diversi uffici del Comune di Napoli: tra questi anche quelli della VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) i cui tecnici - in apposito sopralluogo insieme alle aziende dei sottoservizi e a rappresentanti del limitrofo Comune di Portici - hanno appurato che il dissesto stradale è stato provocato dal cedimento del manufatto fognario.

Dopo le opportune verifiche rispetto alla specifica competenza sull'intervento da farsi si è appurato che spettava alla società Gori a dover eseguire i lavori necessari. Essi sono curati, in particolare, da una impresa esterna all'azienda che gestisce i servizi idrici nei vari Comuni della zona vesuviana. Si lavorerà almeno fino a domenica 27 marzo: è quanto si specifica nell'apposita odierna ordinanza del Comune di Napoli. Il dispositivo è stato emesso sia per tutelare la pubblica e privata incolumità sia per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza della strada.

Lo sprofondamento di via Pietrarsa - dove si lavora con diversi operai e mezzi - ha provocato non pochi disagi ai residenti. Penalizzato anche il noto museo ferroviario che ha dovuto rinviare l'evento programmato lo scorso 19 marzo che sarà realizzato in altra data. Difatti con la strada sbarrata sarebbe impossibile per i mezzi di soccorso accedere al polo culturale della Fondazione FS Italiane. Soltanto al termine degli interventi di ripristino, in campo già da alcuni giorni, sarà possibile rendere la strada fruibile al pubblico.