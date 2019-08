Napoli, la grande fuga dal carcere di Poggioreale: caccia all'uomo nelle stazioni di bus e treni

Lunedì 26 Agosto 2019, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forze dell'ordine al lavoro per stanare Robert Lisowski, il polacco di 32 anni evaso ieri dal carcere napoletano di Poggioreale dov'era recluso con l'accusa di omicidio. Lisowski è riuscito a scappare dall'istituto penale partenopeo con una corda fatta di lenzuola, usata per scavalcare l'alto muro che circonda la casa circondariale partenopea. L'uomo era in carcere con l'accusa di avere assassinato, nel 2018, un ucraino nel 2018, al culmine di una lite scoppiata in un locale frequentato da cittadini dell'Est europeo poi proseguita in strada.La Questura di Napoli ha diffuso ieri la foto segnaletica dell'evaso nelle cui ricerche, a tappeto, sono impegnate tutte le forze di polizia. Sotto particolare monitoraggio gli scali ferroviari e le stazioni del bus.