Napoli, tenta di rapinare una donna e scappa ma gli agenti lo bloccano: arrestato

Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Conte di Ruvo, hanno notato una donna chiedere aiuto mentre stava tentando di fermare un uomo a bordo di un motociclo. I poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso di una borsa.

In quel momento, la donna ha raccontato che, mentre stava passeggiando con un’amica, era stata avvicinata dall’uomo il quale, dopo aver parcheggiato lo scooter, l’aveva spintonata per poi sottrarle la borsa. Inoltre, la stessa aveva tentato di fermarlo, ma l’uomo, per guadagnarsi la fuga, era risalito a bordo del veicolo facendola cadere.

E.D.M., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Infine, la borsa è stata restituita alla proprietaria.