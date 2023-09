Napoli, furto al supermercato: il ladro «arrestato» dai dipendenti

È stato visto al Conad con le telecamere interne mentre rubava generi alimentari. Si guardava attorno e probabilmente pensava di essere in un luogo non coperto dagli occhi elettronici. All’uscita del supermercato, situato al centro storico, quando si è accorto di essere stato scoperto, è fuggito.

I dipendenti del market, in quattro, lo hanno inseguito e bloccato a 200 metri dall’esercizio commerciale, consegnandolo alla polizia. «Abbiamo visto scappare questo ragazzo e abbiamo pensato a uno scippo – dice una ragazza che passeggiava in via Duomo – ci siamo spaventati, le cronache di questi giorni ci tengono sulle spine».

«Abbiamo bisogno di controlli più assidui– dice un esercente di via Duomo – la nostra città ha grandi potenzialità, ma viviamo momenti critici di delinquenza che ci spaventano, devono capire che le istituzioni sono presenti».