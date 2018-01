Napoli, sorpreso con la droga a 14 anni: i genitori ringraziano la polizia municipale

Domenica 14 Gennaio 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 14:32

Nell’ambito di operazioni mirate a combattere il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e alcool da parte di minorenni, disposte dal comandante della polizia municipale, generale Ciro Esposito, gli agenti dell’unità operativa tutela emergenze sociali e minori, durante una serie di controlli fatti in via Merliani, hanno intercettato un ragazzo di appena 14 anni mentre faceva uso di sostanze stupefacenti.Il giovane, in compagnia di altri adolescenti, proveniva dall’area occidentale di Napoli e sostava davanti ad una nota paninoteca del Vomero. I caschi bianchi, dopo aver fermato il 14enne, hanno convocato i genitori che hanno molto apprezzato l’intervento della polizia municipale riconoscendo l’importanza dei controlli.La sostanza stupefacente trovata in possesso del ragazzo è stata posta sotto sequestro.