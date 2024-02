​Napoli-Genoa, multe e sequestri davanti allo stadio Maradona

In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Genoa, la polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli all'esterno dello stadio Maradona per prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi. Il personale della polizia locale impiegato nell'evento sportivo è stato di 77 unità di cui tre ufficiali e 74 agenti. Sono stati controllati otto esercizi di vicinato, effettuati sei sequestri a carico di ignoti di 120 bottigliette di liquori, 170 bottiglie d'acqua, 50 t-shirt del Napoli contraffatte ed elevati cinque provvedimenti verbali a venditori abusivi per mancanza di requisiti per commercio su area pubblica.

Gli agenti sono stati impegnati tra l'altro anche nel contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi che operano illecitamente nella zona in occasione di eventi come la partita di calcio; infatti sono stati individuati e sanzionati sette parcheggiatori abusivi, dei quali due denunciati per reiterazione del reato e altri due a cui è stato applicato l'ordine di allontanamento, inoltre sono stati sequestrati 110 euro dei proventi dell'attività abusiva.

Infine sono stati elevati 134 verbali non contestati, 16 verbali contestati e rimossi coattivamente per irregolarità di sosta 122 veicoli di cui 59 motocicli.