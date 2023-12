«Sua figlia ha investito un pedone» ma era una truffa: arrestata coppia a Napoli

I carabinieri hanno arrestato due truffatori che lo scorso 31 ottobre hanno derubato una donna di 63 anni a Sant'Olcese (Genova). La coppia, un uomo di 46 anni e una ragazza di 21, hanno fatto credere alla vittima che la figlia aveva investito un pedone e che doveva pagare per non finire in galera.

La donna, pensando di avere a che fare con dei carabinieri, ha consegnato 2.500 euro in contanti, gioielli e il portafoglio con il Pin del suo bancomat. Dopo la denuncia dei familiari gli investigatori di Serra Riccò e del Nucleo operativo della compagnia di Sampierdarena, insieme ai colleghi delle compagnie di Napoli Vomero e Napoli Stella, hanno individuato i due italiani nel capoluogo partenopeo e li hanno arrestati.