Incidente a Napoli, bimbo di 4 anni investito da uno scooter: corsa in ospedale

Un bimbo di 4 anni è stato investito da uno scooter mentre stava passeggiando mano nella mano con la mamma, su vicoletto 2 Politi, una delle stradine a ridosso di via Toledo nella zona della Pignasecca.

Il piccolo è stato trasportato immediatamente nel vicino ospedale Vecchio Pellegrini, dal centauro che si è fermato a prestare soccorso e, successivamente, è stato trasferito all’ospedale Santobono dove è attualmente ricoverato e sotto osservazione.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Napoli, Valeria discute la laurea al Santobono vicino al suo bambino IL CONTAGIO Napoli, bambino con diabete 1 si ammala di Covid: è il primo...

Il bambino ha riportato un trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo ma non è in prognosi riservata. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e sul posto, sono intervenuti i carabinieri.