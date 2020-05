Mancano pochi minuti alle dieci di martedì notte, quando due ladri di auto entrano in azione. Hanno bermuda e magliettine a maniche corte, scarpe da ginnastica e berretto da base ball con visiera. Mani in tasca e atteggiamento furtivo, si guardano attorno ma non esitano ad entrare in azione.

Rubano un’auto nera - una Fiat Cinquecento -, passando dalla portiera principale, grazie a un passepartout - probabilmente un cacciavite - con cui si mettono alla guida in pochi attimi. È accaduto in zona Ponti Rossi, zona popolosa, con diverse auto e persone ancora in movimento.



