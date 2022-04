Napoli, la protesta dei lavoratori della manutenzione stradale: «Vogliamo certezze dal governo»

Di nuovo in piazza oggi a Napoli i lavoratori della manutenzione stradale regione Campania per chiedere la convocazione del tavolo tra governo regione e province per l'approssimarsi della scadenza del loro contratto prevista per il primo ottobre. «Da tempo stiamo rivendicando per il prossimo appalto l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro igiene ambientale per cui serve - si legge in una nota stampa a firma Lavoratori della manutenzione stradale Banchi Nuovi - Sol Cobas - un intervento economico del Governo».

«Vorremmo una data certa rispetto alla convocazione del tavolo - ribadiscono gli operai - e capire le intenzioni del Governo rispetto a questa vertenza. Non abbiamo più tempo quindi l'unica cosa che ci resta da fare è scendere in piazza e scioperare per farci sentire da tutti i livelli istituzionali e faremo tutto il possibile pur di avere un contratto che rispecchi il nostro vero lavoro sul territorio per il quale riceviamo quotidianamente l'apprezzamento degli amministratori locali e degli i abitanti delle province campane su cui operiamo».