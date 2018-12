La bufala social delle luci di Natale a via Toledo: non è Napoli, ma Malaga

Lunedì 10 Dicembre 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 23:01

Undiventatonegli ultimi giorni, ricondiviso più volte da diversi profili e pagine Facebook, mostra dellefantastiche, accompagnate anche dalla musica, e che secondo molti utenti sarebbero state installate a, in. Peccato che si tratti di una clamorosa: il video delle luminarie, accompagnate da un classico natalizio come Last Christmas, non è infatti stato registrato quest'anno nel capoluogo partenopeo.Come dimostrano infatti diverse foto sui social, lein un gioiello dicomesono piuttosto diverse da quelle mostrate nei vari video. Le'spacciate' per quelle di via Toledo, infatti, non sono state installate neanche in Italia, bensì a, in Spagna.Come se non bastasse, il video diventato virale sui social, oltre ad essere stato girato in, non risale neanche a quest'anno, bensì aldi due anni fa. Lo dimostrano chiaramente alcuni video, pubblicati nel, e girati, appunto, aLe luminarie natalizie attribuite, erroneamente, a Napoli, erano state installate infatti in una delle vie del, calle Larios. Anche quest'anno i cittadini andalusi hanno potuto ammirare lo spettacolo di luci e musica, ma con motivi e temi diversi rispetto agli anni scorsi.