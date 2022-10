Manifestazione per la pace a Napoli, via al raduno: migliaia di giovani al Plebiscito

In marcia per la pace. Dopo il tourbillon di polemiche è finalmente il giorno della grande manifestazione voluta dal governatore Vincenzo De Luca. C’è chi si è iscritto al partito dei pro e chi a quello dei contro, ma un messaggio arrivato ieri – firmato dalla senatrice a vita Liliana Segre - mette tutti d’accordo. «Sulla questione della guerra in Ucraina sento il bisogno di essere molto chiara: c’è un aggressore e un aggredito – scrive -. Non si può non essere senza ambiguità dalla parte dell’Ucraina e delle sue istituzioni, delle donne e degli uomini, bambine e bambini, vittime di una sanguinosa aggressione».