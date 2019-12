Napoli, metropolitana e funicolare di Chiaia si fermano ancora: la rabbia di utenti e turisti

Funicolare di Chiaia ferma da un'ora, Linea 1 della metropolitana rimessa in sesto dopo uno stop di un'ora e 40 minuti. Non è iniziata nel migliore dei modi l'ultima giornata dell'anno giornata sul fronte dei trasporti tra stop & go. E questa notte cosa accadrà? I prolungamenti ci saranno o no? Il Comune ha annunciato corse non stop fino a domani mattina ma in molti si chiedono se la programmazione verrà rispettata. Ultimo aggiornamento: 10:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA