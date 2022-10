Napoli, metropolitana linea 1 bloccata per un guasto: tutte le stazioni chiuse, non si sa quando riapre. I pendolari che stamattina hanno provato a prendere i treni sono rimasti desolatamente bloccati all'esterno delle stazioni.

Sembra che il guasto sia avvenuto stanotte, intorno alle 2. Già ieri sera la metropolitana aveva chiuso prima per lavori di manutenzione. Poi il guasto che non si è riusciti a riparare e non si sa in quanto tempo può essere riparato. Il risultato è che tutte le stazioni sono chiuse.

Appena una settimana fa la messa in esercizio del nuovo treno aveva accedo le speranze dei viaggiatori. Poi, il solito guasto: metro ko e viaggiatori appiedati.