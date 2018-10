Venerdì 19 Ottobre 2018, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 13:37

Gennaro Ippolito, 53enne di Miano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Marianella in piazza Regina Elena: era alla guida della sua auto e stava trasportando 940 pacchetti di sigarette di contrabbando, 19 chili, in un baule nascosto nel cofano. Il tutto è stato sequestrato. L'uomo è stato portato ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.