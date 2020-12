Il Nas dei carabinieri ha effettuato un sopralluogo al covid center dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove ieri c'erano state delle infiltrazioni di pioggia dal tetto. Il Nas, secondo quanto apprende l'ANSA, ha eseguito delle verifiche sui moduli del covid center sui quali l'Asl era già intervenuta per porre rimedio alle perdite per assicurare lo stop alle infiltrazioni di acqua.

La situazione, è emerso, è in via di risoluzione. L'Asl ha anche fornito ai Nas i filmati e le fotografie da loro effettuate ieri nel suo sopralluogo per verificare i problemi della struttura. Già dopo qualche infiltrazione precedente l'Asl aveva scritto alla ditta che ha costruito il covid center modulare, chiedendo un intervento per migliorare l'impermeabilità.

