Napoli, ecco i nascondigli della droga: spazzatura, auto abbandonate e muretti

Non si placa l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli: nel mirino dei militari della compagnia di Bagnoli, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno e del Reggimento Campania il rione Traiano. 88 le persone identificate e 47 i veicoli controllati. In un parco di Via Catone rinvenuta e sequestrata una Beretta 84 FS con matricola abrasa completa di caricatore e 12 proiettili cal. 9. Poco distante, nell’intercapedine di un muro perimetrale rinvenuti altri 42 proiettili 9x21, 41 cal. 22 e 18 cartucce cal. 12. Oltre un chilo di cocaina (1290 grammi) e 790 grammi di hashish sono stati trovati nella scocca di vettura abbandonata.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, arrestato lo spacciatore ai domiciliari: fermato con 65... LA DROGA Tre chili di hashish e due chili di marijuana in casa: arrestati tre... LA DROGA Sei panetti di hashish in casa, arrestata 41enne a Ercolano

Il contesto è sempre quello di Via Catone anche per quanto riguarda la droga - quasi mezzo chilo di marijuana - rinvenuta in un secchio della spazzatura. 4 le persone denunciate per detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante una perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina, 2 di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Attenzione anche alla normativa anti-contagio: 13 le persone multate perché in strada senza alcuna giustificazione.