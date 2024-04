Notte del Classico, partecipa anche l'Istituto Salesiani di Napoli

Ci sarà anche l'istituto Salesiani “Sacro Cuore” di Napoli alla “Notte del Classico”, la tradizionale kermesse dedicata alla promozione ed alla valorizzazione della cultura classica (greca e latina) e del curricolo del Liceo Classico, giunta, quest'anno, alla decima edizione.

Un evento particolare, quello in programma il prossimo venerdì 19 aprile (dalle ore 18 alle ore 24), nel plesso di via Scarlatti, aperto alle famiglie, ma anche ai ragazzi che si apprestano a frequentare la scuola superiore e che si svolge, in contemporanea, nei licei classici di tutta Italia.

A dir poco straordinario lo sforzo messo in campo dai docenti del Dipartimento di Lettere e dagli studenti dell'istituto vomerese diretto da don Franco Gallone, pronti ad esibirsi in una serie di performance teatrali (Eschilo ed Aristofane) e di letture (Lucrezio, epitaffio di Sicilo) legate ai loro studi, per mostrare, in tal modo, il valore formativo della cultura classica.

Nel corso della Notte...vomerese ci sarà anche spazio per la proiezione del corto “Le nozze di Roma col fuoco”, per alcuni consigli di lettura e per un vero e proprio...banchetto “a tavola con gli antichi”.