Concerto trash abusivo al Plebiscito, i vigili urbani di Napoli erano informati

Lunedì 1 Aprile 2019, 08:00

«Attenzionare flash mob piazza Plebiscito». È tutto scritto nero su bianco, riportato all'interno del «prospetto di servizio» del 25 marzo 2019, dell'Unità operativa di Chiaia dei vigili urbani. A firmare l'ordine il comandante di reparto, capitano Sabina Pagnano, che nella colonna dedicata ai servizi di viabilità delle sue pattuglie, del turno 14,45-21,30, indica ai tre agenti all'opera di tenere d'occhio il trash mob (più che flash mob) del neomelodico Tony Colombo, andato in scena a piazza Plebiscito la sera del 25 marzo.In queste ore a Palazzo San Giacomo, così come in Procura, si sta tentando di riavvolgere il nastro dell'ultima settimana. Basta leggere le carte: il 15 marzo la segreteria del sindaco, nel rilasciare «parere favorevole» al flash mob, inoltra la richiesta all'Unità operativa di Chiaia dei vigili, «per eventuali provvedimenti di competenza». Dunque la polizia locale sapeva che il flash mob si sarebbe svolto e che andava «attenzionato». Perché il capitano di Chiaia, il 28 marzo, scrive al comandante dei caschi bianchi Ciro Esposito e all'assessore alla polizia Urbana, Alessandra Clemente, di «aver appreso dalla stampa, soltanto il 27 marzo, dello svolgersi del flash mob in piazza Plebiscito» specificando inoltre di aver avviato «ulteriori indagini ed accertamenti al fine di verificare la liceità dell'evento», mentre nell'ordine di servizio del 25 marzo, firmato dalla stessa Pagnano, è scritto in grassetto di sorvegliare il flash mob?