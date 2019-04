Lunedì 1 Aprile 2019, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 15:41

«Mi sta bene che Tony Colombo mi dia del comico se questo significa stare dalla parte della legalità e del rispetto delle regole. Lui afferma di avere tutte le autorizzazioni per quello che è successo, dice che la polizia municipale ha addirittura scortato il corteo della sposa che ha bloccato il traffico lungo corso Secondigliano. Ho subito chiamato il comandante della polizia municipale Ciro Esposito e mi ha confermato che non è vero niente. E’ evidente che si sta arrampicando sugli specchi per difendere l’indifendibile». Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, protagonista di un duro scontro con il cantante Tony Colombo durante la puntata di lunedì de La Radiazza, programma condotta da Gianni Simioli su Radio Marte.«Una cosa è certa: vigileremo con la massima attenzione. Chi ha sbagliato deve pagare. Che si tratti di Colombo, del Comune, della Prefettura, della Questura o di chicchessia. Tony Colombo promette che pubblicherà tutti i permessi. Aspettiamo che lo faccia. Se la metà di quel che dice è vero dovranno saltare molte teste. Quello che è accaduto è inaccettabile e l’accertamento delle responsabilità è doveroso dopo un evento che ha gravemente vilipeso l’immagine di un’intera città. Non è ovviamente l'aspetto trash che giudichiamo ma la mancanza di rispetto delle regole e della legge».Nel finale dello scontro Tony Colombo ha offerto a Borrelli una delle bomboniere del suo matrimonio, un week end a Parigi, «per rilassarsi». Ma Borrelli ha gentilmente declinato l’invito: «Non ho bisogno di rilassarmi. Dinanzi ad eventi come il suo matrimonio occorre continuare a tenere la guardia altissima».