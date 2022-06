L'emozione è a fior di pelle. Circa 1.700 ragazzi di 28 scuole campane, in particolare di Napoli e Città Metropolitana, hanno suonato e cantato allo scoccare delle 10 creando un'armonia lunga un chilometro. Da Largo Berlinguer (stazione metro Toledo) fino a piazza dei Martiri hanno intonato O Sole mio e We are the world, per poi ritrovarsi in Galleria Umberto I.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati