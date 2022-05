Riparte Scuola Viva: 100 milioni dalla Regione per tenere aperti i plessi di pomeriggio

«Oggi apriamo il nuovo capitolo di Scuola Viva, con un finanziamento della Regione di 100 milioni di euro per i prossimi quattro anni di impegno pomeridiano nelle scuole». Lo ha annunciato l'assessore regionale della Campania all'Istruzione Lucia Fortini: «Ogni scuola - ha precisato - avrà a disposizione 50.000 euro l'anno per 4 anni, saranno 500 scuole della nostra Regione e si ricomincerà come avevamo finito, con i laboratori di teatro, di musica, di sport ma anche di latino e matematica. Le nostre scuole ricominceranno ad operare nel pomeriggio e a dare qualche opportunità ai nostri ragazzi».

La riapertura del progetto pomeridiano nelle scuole, che quest'anno ha ripreso a fine 2021 dopo la pausa Covid, riprenderà a settembre, «coinvolgendo - ha spiegato Fortini nel corso di una conferenza stampa in Regione - 300.000 studenti, 12.000 laboratori, 480.000 ore e circa 13.000 tra enti e associazioni partner delle nostre scuole», «La Scuola Viva al di là dei soldi che investiamo - ha detto l'assessore - è anche una serie di eventi che traduce in realtà la nostra fiducia in persone che credono in quello che fanno, a partire dalle associazioni. I ragazzi la prendono bene, ho notato che quando un ragazzo deve fare un laboratorio di teatro e deve imparare a memoria cinque pagine lo fa in maniera differente da quello che fa a scuola, sente il senso di imparare a memoria quelle cinque pagine. Invece se deve imparare tre versi a scuola, ma semplicemente perché l'ha detto l'insegnante, trovi una resistenza. Quindi siamo di fronte a delle modalità diverse attraverso le quali però tu dai competenze e trasmetti conoscenza».