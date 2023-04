Napoli-Parigi, domani 60 anni di voli dal Caravelle all'Airbus 320

Fu un Caravelle, il 13 aprile del 1963 a decollare da Capodichino verso Parigi Orly per il primo volo della tratta tra Napoli e la Villé Lumiere.

Aveva le insegne dell'Air France, le stesse insegne del volo che festeggerà i 60 anni della tratta (ma anche dei rapporti molto stretti tra Napoli e Parigi) sulla quale poi negli anni, soprattutto quelli più recenti, si sono affacciate anche altre compagnie.

Le stesse insegne de «le drapeau blue, blanc e rouge» accoglieranno i passeggeri del volo dell 12.10 per festeggiare l'evento.

Napoli, Parigi e il volo hanno del resto un rapporto molto antico: in quello che è oggi lo scalo aereo, ma il 24 gennaio 1810 si chiamava Campo di Marte, Sophie Blanchard, prima donna aeronauta professionista, fece una ascensione in mongolfiera per accompagnare la Guardia imperiale di Napoleone durante le sue nozze con Maria Luisa d'Asburgo.

Lunedì prossimo l'anniversario verrà festeggiato all'Institut français di Napoli con un tavola rotonda sul tema «Napoli: città aperta, sostenibile e connessa» promosso da Eléonore Tramus, direttrice générale Air France-KLM in Italia e Lise Moutoumalaya, Console di Francia a Napoli, alla quale parteciperanno Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Gesac, Frédéric Meyer, Direttore Atout France Italia-Grecia-Svizzera, Giuseppe Sernicola, SVP New Initiatives Leonardo Aerostructures, Felice Casucci, Assessore al turismo Regione Campania, Carla de Negri, Direzione organizzativa Borsa Mediterranea del Turismo. Modera Gianni Todini, Direttore Askanews