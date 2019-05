Napoli, la paura nel cantiere del racket: operai controllati a vista, si lavora sotto tensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 07:30

Dovrebbe essere un giorno felice al cantiere Unesco di Porta Capuana: il giorno della rinascita dopo la paura e la fuga per le minacce della camorra, quello nel quale operai e mezzi meccanici arrivano in fila e tornano al posto che occupavano fino a mercoledì passato, quando s'è deciso di andave via.Invece, a osservare da lontano le attività, si percepiscono tensione e un pizzico di diffidenza, come se ci fosse ancora qualcosa in sospeso, come se la paura non fosse passata, il sostegno della città non fosse arrivato, la tutela garantita dalle forze dell'ordine non bastasse. La sensazione è che il gesto clamoroso di tornarsene a casa a Isernia abbia lasciato uno strascico difficile da gestire.