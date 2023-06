Pianura incidente, Peppe di Napoli sui social: «Perdere la vita così è un'ingiustizia»

Su Facebook arrivano le condoglianze di Peppe di Napoli alla famiglia del pescivendolo che lo scorso mercoledì, a Pianura, ha perso la vita in un incidente mentre andava a lavorare. L'uomo era alla guida della sua Citroen C3 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un muro su via della Montagna Spaccata.

Uno schianto rivelatosi fatale, per l'uomo infatti non c'è stato nulla da fare. Giunti sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia Municipale guidati da Antonio Muriano, comandante della Sezione Infortunistica, e il personale del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Una vicenda drammatica che ha lasciato molti senza parole, compreso Peppe, che in un video pubblicato sul suo profilo Facebook ha salutato i suoi clienti dopo aver chiuso la pescheria per due giorni in ricordo del collega scomparso all'improvviso. «Perdere la vita così è un'ingiustizia», queste le parole che accompagnano il video del noto pescivendolo napoletano.