Pizza Village a Napoli, fumata bianca: niente Virgiliano, si terrà alla Mostra d'Oltremare

Pizza Village Napoli si sposta, dal lungomare alla Mostra d'Oltremare. Per la manifestazione, in programma, dal 17 al 25 giugno, c'è stato oggi un incontro tra organizzatori e amministrazione comunale. «Abbiamo condiviso con l’assessore Teresa Armato e il sindaco Gaetano Manfredi, la possibilità di effettuare per quest’anno il Pizza Village alla Mostra d’Oltremare – affermano Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, Ceo della società Oramata srl che organizza l’evento -. Avevamo già parlato con l’amministrazione comunale di questa possibilità mesi fa, quando ci fu proposto di verificare la soluzione ideale tra piazza Mercato, piazza del Plebiscito, Scampia, Virgiliano e Mostra, sottolineando alcune necessità.

Ovviamente l’evento ha una forte connotazione turistica e di promozione della città, pertanto, erano necessarie alcune soluzioni che favorissero l’approccio alla nuova sede da parte dei turisti stranieri e italiani presenti in città per l’evento. In questa ottica siamo soddisfatti che il Comune di Napoli abbia tenuto in considerazioni le segnalazioni per non perdere l’identità della nostra manifestazione che nelle ultime dieci edizioni ha portato sul lungomare oltre 8 milioni di visitatori. Venerdì incontreremo i vertici di Mostra d’Oltremare – concludono Sebillo e Marinacci -, per verificare l’attuazione del progetto e dei suoi contenuti».