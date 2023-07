Napoli, uomo trovato in possesso di coltelli e pistola: arrestato

Durante il pattugliamento in Piazza Garibaldi Agenti della Polizia Municipale, sono stati allertati da alcuni passanti della presenza di un uomo di circa 30 anni che portava uno zaino nero e sembrava detenere un'arma da fuoco tra le mani. Sulla scorta della descrizione fornita dai cittadini, l'uomo è stato intercettato in Corso Novara ed alla richiesta di esibire i documenti ha scagliato lo zaino contro i caschi bianchi e si dava alla fuga.

Gli Agenti, con l’ausilio dei colleghi dell’unità operativa tutela Edilizia giunti sul posto per dare ausilio, sono riusciti a bloccare l’individuo che ha reagito con violenza nei confronti degli Agenti. Dopo averlo immobilizzato e perquisito rinvenivano: una pistola modificata di calibro 9/21, con un colpo in canna, 9 colpi di munizioni calibro 9/21, 1 colpo di munizioni calibro Magnum 357, un coltello a scatto di circa 15 cm, un coltello a lama fissa di 25 cm e una tessera di riconoscimento delle Forze Armate ed un biglietto ferroviario con destinazione Ancona.

Il pregiudicato, napoletano di 29 anni, è stato portato negli uffici del Comando territoriale per le procedure di rito dove sono emersi numerosi precedenti a suo carico per reati contro la persona, detenzione di armi, spaccio di stupefacenti e furto. Il Pubblico Ministero di turno ne ha disposto l' accompagnamento al carcere di Poggioreale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Due Agenti, a causa delle lesioni riportate durante l'arresto, sono stati visitati presso l'ospedale Vecchio Pellegrini e giudicati guaribili in 5 giorni.