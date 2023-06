Napoli, viola il divieto di ritorno ed è in possesso di un cacciavite: denunciato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Nazario Sauro una persona trovandola in possesso di un cacciavite con punta a taglio della lunghezza di circa 10 centimetri ed hanno, altresì, accertato che lo stesso era sottoposto al divieto di ritorno nel Comune di Napoli fino al 2024.

Un 33enne di Casalnuovo con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché per inottemperanza al divieto di ritorno cui è sottoposto.