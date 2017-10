I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto in flagranza di reato Salvatore Arlistico, 34enne di Pollena Trocchia. L’uomo, che insieme alla moglie si era recato fino a Pomigliano in auto, è stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad assuntore del luogo, poi identificato e segnalato al prefetto.



Il 34enne è stato sottoposto a perquisizione personale, trovato in possesso di altre 7 dosi di “coca” e di 25 euro in denaro contante ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.

Sabato 21 Ottobre 2017, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 10:56

