Napoli, tutti in piazza per George Floyd e contro ogni razzismo davanti al Consolato Usa

Anche Napoli si schiera contro il razzismo e chiede giustizia per George Floyd. Sono le 15 in punto quando fuori al consolato americano, in Piazza della Repubblica, un gruppo di ragazzi ha intonato cori ed esposto striscioni contro la violenza e l’odio razziale. Una manifestazione nata spontaneamente su Facebook nei giorni scorsi e che ha radunato in poco tempo, decine di giovani pronti a far sentire la propria voce.

LEGGI ANCHE Un altro afroamericano ucciso dalla polizia a Tacoma: il video che indigna gli Usa

«Non è possibile - dichiarano i ragazzi in strada - che nel 2020 continuino queste situazioni. L’odio e l’accanimento su persone con il colore della pelle diverso deve finire perché ci disonora tutti. George è un simbolo di questa lotta che abbiamo il dovere di portare avanti. Le violenze purtroppo, sono continue e non si verificano solo in America».

Anche altri cortei ed altri manifestanti, nel corso della giornata, si sono uniti alla protesta. Ragazzi e ragazze che chiedono ancora giustizia per Davide Bifolco ed Ugo Russo.



«Il razzismo - continuano Gianni e Vincenzo padri dei due ragazzi - riguarda anche il nostro paese. Non possiamo più continuare a vivere in questa situazione. Questi sono veri e propri abusi di potere e bisogna combatterli in ogni modo. Guardando quelle immagini rimaniamo stupiti di come la gente sia rimasta passiva. Siamo stanchi e continueremo ad urlarlo, perché nonostante tutto continuiamo a credere nella giustizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA