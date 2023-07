Napoli, protezione civile: «Pronti per il gran caldo, per ora nessuna emergenza»

Napoli si appresta ad affrontare le due giornate di caldo intenso.

Al momento dalla Protezione Civile regionale non segnalano situazioni di particolare emergenza anche le due Aziende sanitarie locali - la Napoli 1 e la Napoli 2 - che hanno competenza sul territorio della città e della provincia si sono già attrezzate per accogliere le persone che potrebbero far ricorso alle strutture ospedaliere a causa di malori causati dal gran caldo, dove già ieri c'è stato un lieve incremento degli accessi.

Al triage delle strutture di pronto soccorso è stato aggiunto ai tradizionali codici anche il codice 'calorè per indirizzare ad un dedicato percorso di assistenza i pazienti che accusano malori che potrebbero essere determinati dal gran caldo.

Al momento le strade sono affollate del solite mentre una maggiore presenza si registra al lungomare: c'è già chi ha preso posto sull'arenile e sugli scogli, pronto a tuffarsi in mare.