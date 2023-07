Napoli Est, maxi-rogo a Barra: brucia ancora l'area di via Mastellone

Pesante incendio a Barra. A fuoco le aree a ridosso di via Mastellone dove, fino all'estate del 2021, vivevano decine di famiglie della comunità nomade. Un nube intensa ha invaso il circondario, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme che hanno interessato i terreni dell'ex campo rom dove, già da mesi, si attende la bonifica dell'importante quantità di rifiuti di ogni genere. Un intervento complesso e costoso che, annunciato in più occasioni dal Comune di Napoli, non è ancora stato avviato. Non è stato efficace nemmeno il blocco della stradina che consente l'accesso al sito più volte divelto dagli sversatori seriali di rifiuti che si liberano anche di materiali speciali e pericolosi.





L'incendio, l'ennesimo in tale zona, preoccupa i residenti. Proprio a fine giugno, il giorno prima dell'ultimo rogo, si è svolta una seduta della commissione comunale con delega all'ambiente che ha ascoltato le preoccupazioni dei comitati civici della zona. Era emersa l'urgenza di delimitare gli accessi all'ex campo Rom così da evitare ingressi indesiderati. Da un lato chi si libera di rifiuti in modo illecito e dall'altro chi, invece, prova a recuperare materiali rivendibili. Sullo sfondo una emergenza ambientale da affrontare per evitare danni alla salute dei residenti e al territorio.