Napoli, ennesimo rogo a Barra: sollecitata bonifica dell'ex campo Rom

Ennesimo rogo a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. A prendere fuoco sono gli spazi a ridosso di via Mastellone dove, fino al 2021, c'era un campo Rom. Le numerose famiglie sono state sgomberate proprio in seguito a un pesante incendio verificatosi i primi di agosto di due anni fa. Da allora si attende la bonifica del sito ma intanto si registrano sversamenti di rifiuti di ogni genere.

A dare notizia dell'ultimo rogo è Massimo Cilenti, consigliere del Comune di Napoli. «L’area di circa sedicimila metri quadri è oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti che poi vengono bruciati, creando pericolo per i cittadini residenti», spiega l'esponente del gruppo consiliare "Napoli Libera" specificando che occorrono «interventi immediati per impedire con dissuasori l’accesso dei mezzi all’area» e «che la giunta debba attivare con i servizi comunali una rapida programmazione della bonifica di via Mastellone previa la caratterizzazione e rimozione dei numerosi strati di rifiuti giacenti nell’area».

La delicata questione dei terreni di Barra, più volte raccontata da Il Mattino, è stata al centro della riunione della commissione comunale con delega all'ambiente svoltasi proprio ieri. Alla presenza dell'assessore all’ambiente, Vincenzo Santagada, dei tecnici comunali e della Polizia Ambientale, i consiglieri hanno approfondito il tema ascoltando i rappresentanti dei comitati civici che, da anni, chiedono all'ente locale di attivarsi per risolvere il problema che ha incidenza sulla salute delle persone e sulla sicurezza dell'ambiente vista la quantità importante di rifiuti smaltiti irregolarmente da diversi anni, abbandonati sul suolo e dati alle fiamme in diverse circostanze.

Non soltanto baracche e costruzioni di fortuna dell'ex comunità nomade ma anche rifiuti e materiali di ogni genere portati in zona da incivili e delinquenti per evitare i costi e l'iter di regolare smaltimento.

La commissione ambiente, presieduta da Carlo Migliaccio, ha riportato attenzione sulla necessità di risposte e interventi. «Oggi l’area è oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti che poi vengono bruciati, creando - hanno denunciato i rappresentanti del comitato “via Mastellone” - situazioni di enorme pericolo per i cittadini residenti», si legge nella nota di Palazzo San Giacomo. Di qui la necessità di risposte: «Occorre quanto prima procedere alla bonifica, previa caratterizzazione e rimozione dei numerosi strati di rifiuti giacenti nell’area», ha affermato il consigliere Massimo Cilenti che nell’immediato ha chiesto misure mirate per impedire l’accesso dei mezzi all’area. L’assessore Santagada ha assicurato massima disponibilità a seguire questo e altri dossier presentanti dagli amministratori locali.