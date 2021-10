Napoli, sgominata banda di rapinatori di orologi di lusso che operava a Milano: in manette due uomini

La polizia di Milano, coordinata dalla Procura, nell'ambito di una mirata attività investigativa svolta nei confronti di bande di rapinatori di orologi di lusso ha eseguito ieri a Napoli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli arrestati sono due rapinatori di Napoli, di 37 e 47 anni, sospettati di aver compiuto diverse rapine a settembre 2020, tutte con la tecnica dello specchietto.

Le indagini hanno permesso agli investigatori della quinta sezione antirapine della squadra mobile milanese, con l'ausilio delle analisi condotte dalla polizia scientifica, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza su tre episodi: uno in Foro Bonaparte, uno in via Edolo a Milano e uno in piazza della Repubblica.

Nel corso di quest'ultimo episodio uno dei rapinatori, inseguito dalla vittima, aveva perso il controllo dello scooter a bordo del quale viaggiava dando spunto ai successivi accertamenti che hanno permesso di risalire agli altri indagati e al box in cui erano custoditi gli scooter utilizzati dalla banda.