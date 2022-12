Napoli, rubano pedane in un cantiere del Vomero: due arresti

Rubano da un cantiere una decina di pedane utilizzate per i ponteggi ma un passante nota qualcosa di strano ed chiama i carabinieri.

È così che due in via Jemma, nel quartiere Vomero di Napoli, nel cantiere indicato, i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato per furto un 32enne di Giugliano, e un 23enne di Scampia, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Quando sono arrivati, i carabinieri hanno notato all'interno del cantiere un furgone pronto a partire. Subito bloccato dai militari, a bordo i due uomini e una decina di pedane.

A seguito di accertamenti effettuati dai carabinieri sono state rinvenute altre 80 pedane, verosimilmente provento di altri furti. I due uomini sono in attesa di giudizio.