San Giorgio, via al progetto scuole sicure: «Da settembre gli agenti monitoreranno gli accessi»

In virtù del prossimo anno scolastico, l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l’assessorato alla sicurezza affidato a Carlo Lembo, sta già programmando attività che riguardano la sicurezza dei studenti. Approvato il progetto “Sicura…mente a scuola”, che coinvolge la polizia municipale in attività di vigilanza davanti gli istituti scolastici. Dal 13 settembre 2022 al 31 maggio 2023, agenti saranno presenti davanti ai plessi scolastici dei 5 istituti comprensivi; ogni giorno negli orari di ingresso e di uscita degli studenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto del flusso di ragazzi sul traffico veicolare e consentire così, in tutta sicurezza l’accesso e l’allontanamento degli alunni dalle sedi scolastiche. Viste le medesime criticità riscontrate annualmente, che riguardano soprattutto situazioni di ingorgo e congestione veicolare dovute anche alle auto dei genitori che accompagnano e vanno a prendere i figli a scuola, l’attività della polizia municipale consentirà di avere un maggiore controllo su tali situazioni e rappresenterà un deterrente alla sosta selvaggia che spesso è causa di scarsa e problematica mobilità.

Gli agenti inoltre agevoleranno anche le operazioni di attraversamento dei minori da e verso la propria scuola, con particolare attenzione agli utenti diversamente abili e a quelli con difficoltà. Inoltre, particolare attenzione verrà data ai plessi scolastici ubicati nelle zone più periferiche, con l’obiettivo di presidiare e dare sicurezza a tutti. «La Scuola è presidio di legalità – spiga il sindaco Giorgio Zinno - oltre che luogo deputato alla conoscenza e all’istruzione. Sia all’interno che all’esterno degli istituti scolastici, abbiamo il dovere di affiancare dirigenti scolastici e docenti nella diffusione dell’educazione civica per la crescita della nostra comunità. Abbiamo investito risorse su questo progetto anche con questa finalità: abituare gli studenti a comportamenti corretti e leciti nella quotidiana convivenza civile».