Napoli, a Scampia un murale e sette olmi per ricordare i fratelli Cervi in occasione del 25 aprile

In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio fascista con l'assassinio dei sette fratelli Cervi, a Napoli un'aiuola e un murale sarà loro dedicato nello slargo antistante l'Arci Scampia, a Napoli.

L'appuntamento è per sabato 22 aprile 2023, alle ore 10, proprio in via Fratelli Cervi.

Il programma prevede la pulizia della targa della strada, ormai imbrattata da diversi anni, e la piantumazione di sette olmi per i sette fratelli.

Un pannello riporterà i nomi dei Cervi, fucilati dai fascisti il 28 dicembre del 1943, e la poesia «Compagni fratelli Cervi» di Gianni Rodari mentre un murale di Nino Come, sul muretto adiacente, riporterà i nomi delle vittime.

È prevista la partecipazione di Nicola Nardella, presidente della municipalità VIII del Comune di Napoli, e di Vincenzo Vacca, del comitato provinciale Anpi.