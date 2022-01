Napoli, due pregiudicati fermati su uno scooter rubato in piazza Vitale e denunciati

Le unità operative antiterrorismo del reparto prevenzione crimine Campania ihanno controllato due uomini seduti su due motoveicoli in piazza Ettore Vitale.

I poliziotti hanno accertato che a uno dei due scooter era stato inserito un cacciavite all’interno del nottolino di avviamento per metterlo in moto e che il motociclo era stato rubato venerdì in via Iannelli.

I due, napoletani di 21 e 41 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione; lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.