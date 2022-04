Sorpreso in un furgone «criptato» con un'auto sezionata: denunciato

Trasportava un’auto “sezionata” pezzo per pezzo in un furgone con disturbatore di frequenze. Un’organizzazione quasi perfetta che gli consentiva, grazie allo jammer, di annullare i segnali del gps della vettura che trasportava. Il 60enne, di Castellammare di Stabia, è stato fermato dai carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano per un controllo a San Giuseppe Vesuviano: l’uomo ha tentato, senza riuscirci, la fuga. I militari hanno ispezionato il mezzo e hanno scoperto l’ingegnoso e complesso smontaggio di una Peugeot 2008, rubata a Napoli qualche giorno prima. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e ricettazione.

