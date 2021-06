Napoli, costruzioni abusive nel Rione dei Fiori: scatta il sequestro, denunciate due donne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e personale dell’Unità Operativa Tutela Edilizia e dell’Unità Operativa Tutela del Patrimonio della Polizia Locale hanno effettuato un servizio nel Rione dei Fiori finalizzato a verificare la presenza di manufatti abusivi.



Nel corso dell’attività gli operatori hanno accertato che in viale La Gerusalemme Liberata era stato realizzato un box auto negli spazi comuni del codominio. Inoltre, in via Barbiere di Siviglia, strada alle spalle del garage, è stata individuata una seconda area in cui erano state realizzate delle opere murarie destinate ad ampliare un appartamento. Entrambi i manufatti, privi dell’autorizzazione edilizia, sono stati sottoposti a sequestro mentre due donne, napoletane di 49 e 33 anni, sono state denunciate per abusi edilizi.