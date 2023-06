Napoli, sequestrati due quintali di generi alimentari e borse, scarpe e profumi contraffatti

Alcuni agenti delle unità operative Stella e Investigativa centrale della polizia locale hanno eseguito una serie di verifiche sul territorio della Municipalità 4 in seguito alle quali sono state contestati, in via Arenaccia, quattro verbali ad altrettante attività commerciali per occupazione di suolo pubblico e il sequestro di circa due quintali di generi alimentari, tra frutta e verdura, esposti agli agenti atmosferici inquinanti.

In via Vicaria Vecchia, durante le operazioni, sono stati contestati anche reati di contraffazione, portando al sequestro di 95 borse, 60 paia di scarpe e 100 confezioni di profumi.

Nell’ambito dei controlli per il contrasto all’abusivismo edilizio veniva sottoposto a sequestro preventivo un immobile sito in via Santa Maria ai Monti per aver realizzato opere edilizie in totale assenza di titoli edilizi e in violazione dei vincoli paesaggistici, oltre uno scavo sulla pubblica strada.