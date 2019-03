Napoli, spazzino aggredito al corso Vittorio Emanuele: aveva rimproverato un cittadino

Lunedì 18 Marzo 2019, 15:08

Ancora un'aggressione nei confronti di un dipendente dell'Asìa. Questa mattina intorno alle 9 vicino al corso Vittorio Emanuele un addetto allo spazzamento è stato aggredito, per aver richiamato un uomo che depositava la spazzatura fuori dai contenitori. L'uomo - si chiama Alfonso - è stato avvicinato e senza alcuna spiegazione si è beccato un pugno sul naso solo per averlo richiamato. L'operatore ha subito la frattura del setto nasale.A denciare l''episodi l'Usb. «La nostra a RSU aziendale - si legge in una nota del sindacato - ha denunciato episodi del genere, tanto che nell' ultima riunione che si è tenuta presso il Comune di Napoli lo scorso 15 marzo 2019, alla presenza del vicesindaco Panini, dell’assessore Raffaele Del Giudice e dei dirigenti di Asìa ha denunciato il clima ostilità che si respira nei quartieri, causato prevalentemente dalle carenze di personale proprio per lo spazzamento».«Stop alle aggressioni - chiede l'Usb - serve un serio piano di assunzioni per evitare questi drammatici episodi».