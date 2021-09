Con spranghe e coltelli rapinarono un connazionale: bengalesi denunciati

Concorso in rapina aggravata e lesioni. Sono le accuse contestate a tre bengalesi denunciati dai carabinieri di Sant'Antimo, a Napoli, per aver commesso il primo luglio scorso una rapina ai danni di un imprenditore loro connazionale, titolare di un piccolo shop in Via Diaz.

Armati di spranghe e di un coltello, avrebbero aggredito il negoziante e la moglie e si sarebbero fatti consegnare circa 3mila euro, frutto dell'incasso di quella giornata. Grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i militari hanno ricostruito prima il percorso dei rapinatori e poi la loro identità.